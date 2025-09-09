«Il nuovo liceo? Il nostro futuro» 

Una nuova vita per il liceo scientifico di via Tommaseo a San Gavino. La Provincia del Medio Campidano ha stanziato 12,6 milioni di euro (fondi del Ministero) per la costruzione di un nuovo edificio moderno e funzionale.

«Una delle missioni del nostro ente è quella di investire nell’edilizia scolastica. Quella del liceo di San Gavino è una situazione di estrema urgenza: il vecchio edificio sarà abbattuto dopo la costruzione del nuovo. Resta da definire l’area su cui sorgerà anche se dovrebbe rispondere a tutti i requisiti quella che si trova vicino all’attuale ospedale in corrispondenza di campi da calcio di proprietà della diocesi e di alcuni privati – sottolinea Roberto Cadeddu, amministratore straordinario dell’ente intermedio –. Ora sarà fatto il bando per la progettazione, il sistema di condizionamento e riscaldamento sarà legato al fotovoltaico. Nell’attuale edificio ci saranno degli interventi per evitare le infiltrazioni d’acqua». È felicissima del finanziamento la dirigente scolastica del liceo “Marconi-Lussu” Maria Rita Aru: «Ho accolto con grandissima soddisfazione la notizia di questo importante finanziamento. Ringrazio sentitamente l’ingegner Roberto Cadeddu e lo staff della Provincia per aver mostrato sensibilità e attenzione per il futuro dei nostri studenti. La costruzione della nuova scuola non è solo un’opera edilizia, ma la realizzazione di un ambiente didattico all’avanguardia che permetterà di potenziare l’offerta formativa e garantire un futuro migliore ai giovani della nostra comunità».

Per il sindaco Stefano Altea di tratta di una notizia straordinaria per San Gavino e per tutto il territorio del Medio Campidano. «Nei mesi scorsi, dopo il sopralluogo con il commissario della Provincia e la dirigente scolastica, durante il quale abbiamo riscontrato le criticità dell’edificio attuale, il commissario ha preso l’impegno di individuare nell’immediato le somme per gli interventi di messa in sicurezza più urgenti ma, nel frattempo, di ricercare delle risorse più importanti per la costruzione di un nuovo edificio – dice Altea –. Con questo obiettivo, come Comune ci siamo attivati per individuare un’area idonea dal punto di vista urbanistico, idrogeologico e strategico per questo intervento di quasi tredici milioni di euro».

