Il nuovo liceo Fermi riapre i battenti dopo cinque anni  

Addio alle aule di via Ballero, ecco il “nuovo” liceo scientifico Enrico Fermi, che ieri, ha accolto circa duecento (dei 1105) alunni nelle otto classi del nuovo plesso costato 1,6 milioni di euro. Dopo la storica sede del liceo classico Asproni, ieri la Provincia di Nuoro, col presidente Giuseppe Ciccolini la delegata all’istruzione Lisetta Bidoni e i tecnici, ha fatto un sopralluogo coinciso con l’inaugurazione di uno spazio atteso da cinque anni, e che per le tasche dell’Ente vale un risparmio annuo di 250 mila euro l’anno. Tanto era il canone pagato per l’istituto di via Ballero alla Curia. Il nuovo edificio ha i più alti standard di comfort e sicurezza e, unico in città, l’aria condizionata. Radiosa la dirigente Mariantonietta Ferrante: «alunni e docenti per anni hanno affrontato il disagio di una sede distaccata. Per gli alunni pendolari disagi per la lontananza, per i professori la necessità di sotterrare tempo per gli spostamenti». «I ragazzi del Fermi tornano a casa - dicono Ciccolini e la Bidoni - stiamo intervenendo in tutte le scuole, sul liceo classico ci sarà un nuovo finanziamento regionale di 3,5 milioni, per gli ristrutturare esterno e palestra, un palazzo storico dall’alto valore architettonico».

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