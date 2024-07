Il nuovo Lanusei riduce gli stranieri e punta sul vivaio 

Lanusei. Il Lanusei ai lanuseini. Non è un caso che i primi tre rinforzi ufficializzati per la prossima stagione, sempre in Promozione, siano tutti originari della cittadina e prodotti del vivaio biancorossoverde. La nuova politica del club, presieduto da Valentina Vacca, va controcorrente rispetto alla scorsa annata quando l’organico era costituito da un gruppo multietnico, fatta eccezione per qualche fuoriquota. Federico Caredda, 28 anni, centrocampista, Giuseppe Arras (26), difensore, e Marco Usai (25), mediano e all’occorrenza difensore, sono i primi tre nomi della rosa affidata ad Alberto Piras, il 42enne tecnico di Bari Sardo, reduce dall’esperienza al Fonni, che torna a Lanusei dopo aver fatto parte, per un anno, dello staff tecnico all’epoca di Francesco Loi.

Ritorno al passato

C’è dell’altro oltre i tre cavalli di ritorno, benché il numero potrebbe presto lievitare. Al netto delle prossime mosse di mercato, condotte dal direttore Leonardo Bambino, la rosa comincia a prendere forma e sostanza. Luca Deiana è il quarto moschettiere tesserato per alimentare le bocche di fuoco che saranno indicate dall’allenatore. Il ragazzo di Lotzorai, 21 anni da compiere l’8 luglio, è reduce dalla stagione con la maglia del Tortolì e ha accettato le lusinghe del club che confida nelle sue progressioni sull’esterno d’attacco per far ammattire i difensori avversari.

Il direttore

Bambino lavora senza sosta per allestire una rosa a immagine e somiglianza del tecnico Piras, il cui staff è completato dai fidati Enrico Cuccu (vice) e Maurizio Mulas (preparatore dei portieri). Il ds spiega la scelta identitaria con una pattuglia di ragazzi di Lanusei: «Purtroppo non c’è stata l’opportunità di farlo l’anno passato, tuttavia si vuole tornare a una situazione di normalità, sebbene un numero contenuto di stranieri ci sarà». Possibile il ritorno di Dominick Parisi, attaccante che, lo scorso anno, è stato di casa al Lixius nel girone d’andata. «La trattativa è in piedi», conferma il responsabile del mercato del Lanusei.

