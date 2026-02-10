Il nuovo ingresso della Late 

VaiOnline
Demenza Late: cos’è?

La Late (Limbic-predominant age-related TDP43 encephalopathy) è una malattia neurodegenerativa descritta di recente e definita sulla base di studi autoptici di encefali di pazienti affetti da demenza. La Late ha rapporti molto stretti con altre demenze degenerative, in particolare con l’Alzheimer (spesso presente in associazione) e la Demenza Frontotemporale (rispetto alla quale l’esordio è molto più tardivo). L’associazione tra Late a malattia di Alzheimer è rilevante, poiché le manifestazioni cliniche della Late mimano quelle dell’Alzheimer e spesso le due coesistono determinando un quadro clinico di compromissione cognitiva più severa.

