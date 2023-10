«Il nuovo impianto? Iter in pochi mesi»  

«Mi auguro che sia una questione di mesi affinché si chiuda l’iter», dice il ministro dello Sport Andrea Abodi a proposito del nuovo stadio di Cagliari, parlando della situazione degli impianti calcistici in Italia a margine della cerimonia di consegna dei premi Scopigno e Pulici.

Un tema, anche in virtù degli Europei del 2032, che potrebbe presto conoscere importanti novità: «Il commissario per gli stadi», spiega Abodi, «è una possibilità e ne stiamo parlando a livello di Governo, queste cose si discutono e si decidono insieme». Un’opzione valida per gestire le criticità, ma non l’unica: «Non credo che una singola misura possa aiutare a colmare queste lacune», dice. «Ci sono tante altre forme, a partire da una collaborazione pubblico-privato che la legge consente, prevede e facilita anche. C’è la possibilità di acquisto, nel caso in cui i comuni decidano di vendere, come è successo a Bergamo. C'è la possibilità di un fondo immobiliare dedicato agli stadi sul quale stiamo ragionando. Non lasceremo nulla di intentato».

E aggiunge: «Penso a Bologna dove c'è piena concordia, al completamento dello stadio di Bergamo, poi a Parma, Genova, Palermo, Verona, e a stadi di altre categorie che stanno sviluppando dei progetti che determinino soluzioni. Noi in tutto questo vogliamo solo facilitare».

