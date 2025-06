Il nuovo impianto di Circillai va a caccia di un gestore 

Il Comune cerca un gestore per l’impianto sportivo di Circillai reduce da interventi di rinnovamento milionari. La struttura verrà concessa per cinque anni, eventualmente prorogabili di anno in anno, per un massimo di un ulteriore quinquennio. Per gestire il Circillai servono 12.200 euro (importo a base di gara a cui dovrà essere applicato il rialzo) a titolo di concessione annuale. Oltre a custodia, pagamento di utenze, polizze, manutenzione il concessionario dovrà garantire l’utilizzo dell’impianto ad almeno una squadra con sede legale a Bari Sardo (con esclusione dell’aggiudicatario) per consentire l’attività sportiva per il 35 per cento dell’orario settimanale. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA