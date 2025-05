Il nuovo Governo Merz giura al Bundestag 

Berlino. Il Governo tedesco è pronto, tutti i nomi sono ufficiali. Nella squadra dei socialdemocratici ci sono diversi visi nuovi e una conferma: il ministro della Difesa sarà l’uscente Boris Pistorius. L’uomo che non è riuscito a strappare il timone ad Olaf Scholz, ricandidatosi alla partita per la cancelleria a febbraio finita con una clamorosa sconfitta. E l’unico reduce del cosiddetto "Semaforo”, l’esecutivo rosso-verde-giallo naufragato in anticipo in Germania, a causa dell’uscita dei Liberali. La squadra inizierà a lavorare subito e la Germania sarà di nuovo in grado di «far sentire la sua voce in Europa e nel mondo», ha assicurato Friedrich Merz, che sarà eletto cancelliere oggi al Bundestag.

Il nuovo Governo avrà 18 ministri, uno più del precedente, fra cui otto donne, e tre delegati in quota est. L’età media si alza (53,1 rispetto a 50,4), nonostante la scelta di Klingbeil di puntare su diversi under quaranta. Entreranno l’ex presidente del Bundestag Baerbel Bas, nuova ministra del Lavoro, l’ex giudice Stafenie Hubig, 56 anni, ministra della Giustizia, Verena Hubertz, 36, andrà all’Edilizia, Carsten Schneider dell’Spd avrà l’Ambiente. Reem Alabali Radovan, 35 anni, sarà ministra dello Sviluppo, Elisabeth Kaiser, ministro di Stato e delegato a Migrazione Rifugiati e Integrazione e Natalie Pawik, 32 anni, ministro di Stato con delega alla Germania dell’Est.

