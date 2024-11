Il nuovo giardino a misura di alunno 

Da giardini inutilizzati a sedi alternative per le attività didattiche e lo svago. Dopo gli ultimi collaudi, sono stati inaugurati ieri gli spazi esterni della scuola elementare di via San Gavino.

I lavori, dell’ammontare di circa 120 mila euro, hanno interessato il rifacimento del manto erboso, la creazione di un orto didattico, una zona relax, un’area giochi e un gazebo. «Abbiamo dato voce a quanto ci avevano chiesto i bambini: avevano consegnato alle maestre dei disegni, immaginando come avrebbero voluto la loro scuola, che abbiamo usato come base. Ora sono felicissimi», spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Nonnoi. «Lo scopo degli interventi è quello di incentivare la cosiddetta “scuola all’aperto”, visto che ormai sono sempre di più i mesi di caldo ogni anno». Nelle prossime settimane in arrivo le inaugurazioni dei nuovi spazi esterni nelle scuole di via Monte Linas e via Monte Arquerì.

