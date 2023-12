Il nuovo giallo di Paolo Pinna Parpaglia 

È quasi morto Antony Depin. Due proiettili alla pancia e tutto si ferma, se non fosse per quel flebile ma coraggioso soffio vitale che resiste. Billy, titolare di un bar vicino, sente gli spari e corre ad aiutare la vittima, scoprendo che a terra c'è il suo migliore amico. Sembra davvero troppo tardi, invece no, perché con Depin, tutto è possibile. È vivo ma in coma. Al risveglio ricorda un sogno in cui una donna gli affida l'incarico di trovare la persona che la sta ostacolando e convicerla a smettere. Il tutto entro Natale. “La morte si chiama Madame”, Newton Compton, di Paolo Pinna Parpaglia, avvocato cagliaritano, è il nuovo episodio della serie dell'investigatore privato Depin che si trova alle prese con un groviglio di indagini tanto intricato da mettere a dura prova la sua già limitata pazienza.

Tentato omicidio

Tra imprecazioni rivolte ai più svariati destinatari e obblighi faticosi che dovrebbero garantirgli la sopravvivenza, il tempo scorre. Il ritmo dinamico delle incombenze professionali è arricchito dal filtro della sua personalità: granitico nelle convinzioni, insofferente alla mediocrità, tagliente nei giudizi ed esilarante nelle sintesi che destina a persone e azioni. L'incarico pervenuto per via onirica è tenuto in sospeso da indagini più concrete: alcune sono seccature, ma valgono un compenso di cento euro al giorno; altre sono legate agli affetti. È il caso di Billy, il suo unico amico, che lo ha salvato quando la vita gli stava sfuggendo. Ha venduto il bar e se n’è andato anche lui, per una donna, Lara, che ha bisogno di aiuto ma non vuole essere aiutata. E poi c'è Aurora, la barista che colma il vuoto amicale ed etilico dell'investigatore: non si sa se sia fidanzata o meno, ma sa preparare dei cocktail analcolici stupendi. Altri fronti si aprono: quello della figura inquietante di Margherita Carboni e dell’odiatissimo tenente Sallivan, al secolo Salivu. Nessuno gli ha chiesto di indagare sul tentato omicidio che apre il romanzo, ma lui lo fa con sfacciata insistenza e fastidiosa persistenza. Il sorriso accompagna un giallo investigativo che sfocia nella commedia, senza trascurare i sentimenti: «Diavolo di un Depin», esclama il protagonista. «E dire che qualcuno sostiene che sei privo di cuore».

