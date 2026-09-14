Il nuovo futuro dell’ex casa di riposo 

Recuperare un patrimonio pubblico per trasformarlo in una risposta al bisogno abitativo, senza creare un nuovo luogo di marginalità. È questo l’obiettivo dell’accordo di collaborazione approvato tra il Comune di Iglesias e Casa Emmaus per candidare l’ex residenza per anziani Casa Serena al programma “Abitare accessibile e sostenibile”, sostenuto dai fondi del Just transition fund.

Il sogno

Il progetto prevederebbe la riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’immobile comunale, destinato ad accogliere circa 72 alloggi di diverse tipologie e dimensioni. Accanto alle abitazioni sono previsti spazi per il co-working, una sala conferenze, aree dedicate alla socialità, un orto e la valorizzazione del grande parco esterno, pensato come risorsa anche per il quartiere. L’intervento punta inoltre alla sostenibilità energetica, con impianti fotovoltaici e soluzioni per contenere i consumi e l’impatto del caro energia.

A spiegare l’accordo è l’assessore alla Programmazione del Comune di Iglesias, Daniele Reginali: «Il concetto non è semplicemente una ristrutturazione di un ufficio, ma la trasformazione di un patrimonio oggi inutilizzato, per dare una risposta concreta al problema abitativo. L’obiettivo è intervenire anche in un’ottica di rigenerazione urbana, coinvolgendo non soltanto persone in difficoltà economica e abitativa, ma anche studenti, giovani coppie, famiglie monoreddito». Una formula che, nelle intenzioni dell’amministrazione, dovrebbe scongiurare la ghettizzazione.

La sfida

Il finanziamento, però, non è ancora acquisito: il Comune partecipa all’avviso regionale e spera di entrare in graduatoria. «Dalla Regione sono stati messi a disposizione circa 25 milioni di euro per tutto il territorio - spiega Reginali - e riuscire a ottenere il finanziamento sarebbe già un risultato importante, in quanto, grazie all’accordo con Casa Emmaus, avremmo già il progetto pronto anche in vista di eventuali rifinanziamenti della misura».

In questo quadro si inserisce Casa Emmaus, individuata dal Comune come soggetto di riferimento. «A livello dell'Iglesiente è un progetto unico nel suo genere – dichiara il presidente di Casa Emmaus, Biagio Sciortino -. Noi siamo solo coloro che agevoleranno i percorsi di assegnazione delle case». L’idea, però, va oltre la sola assegnazione degli alloggi: «Lasciare quel bene significa non soltanto lasciare le chiavi di una casa a qualcuno – spiega Sciortino – ma metterci dentro dei servizi, dal punto di vista sociale e anche associazioni culturali. Vogliamo un vero polo umano, dove all’interno ci siano relazioni».

Il punto decisivo è evitare che la struttura diventi un concentrato di fragilità. Al contrario, per Sciortino l’obiettivo è «costruire un sistema integrato con le regole del territorio, rispettoso dell’ambiente dove ci si trova, e farlo vivere in piena e totale armonia e relazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA