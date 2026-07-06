«Il nuovo Frogheri casa della Nuorese» 

Non solo polemiche, ma anche proposte. Mentre il cantiere dello stadio Frogheri procede e la Nuorese si prepara a iniziare la stagione lontano da casa, il club guarda oltre l’emergenza che l’anno scorso ha sconvolto la stagione agonistica. Cercando un’intesa con l’amministrazione. La società del presidente Gianni Pittorra sta infatti lavorando a un progetto destinato a ridisegnare il futuro dello stadio cittadino: un piano di riqualificazione complessivo da presentare all’amministrazione, con l’obiettivo di trasformare il Frogheri nella vera casa della Nuorese. Non una semplice richiesta di gestione, ma un progetto di investimento elaborato da un team di ingegneri, tecnici e legali. Sul tavolo ci sono interventi per l’omologazione dell’impianto, la realizzazione di una club house, nuovi spazi dedicati al settore giovanile e alla preparazione atletica, oltre alla riqualificazione della tribuna con seggiolini, posti numerati e servizi adeguati agli standard richiesti e la curva. L’obiettivo è consegnare alla città uno stadio moderno, funzionale e vissuto ogni giorno.

L’idea

«Ne ho sentite tante - racconta il presidente Gianni Pittorra - ma noi continuiamo a lavorare bene e in silenzio, nel rispetto di tutti. Non solo sportivamente. Non cerchiamo favoritismi. Stiamo costruendo un progetto serio, con ingegneri, avvocati e tecnici. Entro la fine del mese contiamo di avere pronti tutti gli elaborati tecnici, il piano economico e la documentazione necessaria da presentare al Comune. E stiano tutti tranquilli: la Nuorese verrà iscritta al campionato». L’idea della Nuorese va oltre la prima squadra. Su tutte l’omologazione dell’intero impianto, per superare il limite delle 1380 posti attuali nella sola tribuna. Il nuovo Frogheri dovrà diventare il cuore dell’attività del club, ospitando tutte le formazioni, dal settore giovanile, reduce da una stagione ricca di soddisfazioni con l’Under 18 protagonista anche nelle fasi nazionali.

Nel progetto club house, palestra, aree per la preparazione, locali destinati alle attività. L’obiettivo è avere una struttura utilizzabile durante tutta la giornata e, con l’illuminazione, anche la sera per allenamenti, tornei e iniziative per i giovani. Uno stadio moderno.

I lavori

«Vogliamo creare qualcosa che resti nel tempo - spiega Pittorra -. Il Frogheri deve diventare la casa della Nuorese e un punto di riferimento per la città».

Intanto, proseguono i lavori di riqualificazione dello stadio avviati dal Comune. Completato lo sbancamento del terreno, nei prossimi giorni inizierà il livellamento, passaggio preliminare alla posa del nuovo manto in erba sintetica. Il prato verde del Frogheri non c’è più. La fine lavori, non prima di ottobre. «L’amministrazione comunale si sta muovendo, noi confidiamo di poter tornare al Frogheri a ottobre», dice Pittorra. Fino ad allora la Nuorese sarà costretta a disputare le gare lontano da Nuoro. Le soluzioni? I campi di Oliena, Bono o Galtellì, unici impianti omologati per l’Eccellenza.

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