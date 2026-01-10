VaiOnline
Serramanna.
11 gennaio 2026 alle 00:12

«Il nuovo ecocentro sarà pronto entro l’estate»  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dibattito acceso in Consiglio comunale tra la minoranza e l’esecutivo sull’ecocentro chiuso dai primi mesi del 2025 e sostituito da una struttura mobile itinerante. A Serramanna l’annuncio del sindaco Gabriele Littera sugli investimenti destinati, fra le altre opere, all’ultimazione entro il 2026 del nuovo ecocentro (un progetto del Municipio da 690 mila euro nell’area Pip del paese), atto ad accogliere particolari tipologie di rifiuti (sfalci verdi, macerie da demolizioni edili, ingombranti, ferrosi tra gli altri), non è stato accolto con favore dalla minoranza.

«L’ecocentro? Abbiamo buttato a mare quello che avevamo per uno che ancora non c’è. È grave e i cittadini hanno difficoltà enormi al conferimento degli ingombranti alla struttura mobile», è stata l’accusa in Aula di Gianluigi Piano, capogruppo del Pd in Consiglio comunale. «L’ecocentro di località Pruni Cristis non era nostro ma del Consorzio Cisa che ci ha dato il benservito. Abbiamo preferito altro, e affidato i lavori per la realizzazione del nostro ecocentro in un’area di proprietà comunale», ha replicato il sindaco Littera.

Il nuovo ecocentro comunale, che manderà in pensione l’attuale struttura mobile, dice il sindaco, «vogliamo inaugurarlo entro l’estate». (i. pil.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Meteo

Maestrale e freddo: l’Isola nella bufera

l C. Fiori, Onano, Spignesi
Il Comune sospende i lavori nel cantiere di Naseddu

Arzachena impone l’alt al futuro parco fotovoltaico

Andrea Busia
Barbagia.

Neve e ghiaccio sulle strade del Nuorese

Giorgio Ignazio Onano
Decine di pazienti sulle barelle per giorni: nei reparti mancano posti letto per i ricoveri

Pronto soccorso, bombe a orologeria

Gli ospedali di Cagliari presi d’assalto, file di ambulanze in attesa 
Cristina Cossu
La storia

«X Factor, la prof e tanta sofferenza, ma ora siamo felici»

Il grande sostegno di Sinnai: il 13 presenta il disco a Cagliari 
La storia

Gli scavi a Ruinas, dove i nuragici temevano il vento

L’archeologo: «Solo tracce molto antiche, qui si viveva in pace. Il nemico? Il maestrale» 
Giuseppe Deiana
Su Videolina parla l’avvocato esperto di trasporti

«Gli aeroporti ai privati? Nell’Isola è necessaria la massima trasparenza»

Paolo Angius: addizionale comunale da abolire, le low cost sono una risorsa 
Nicola Scano
Lo scontro

Opposizioni all’attacco «No al referendum per fermare Meloni»

Comincia la corsa in vista del voto: «Primo passo per governare il Paese» 