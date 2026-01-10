«Il nuovo ecocentro sarà pronto entro l’estate»  

Dibattito acceso in Consiglio comunale tra la minoranza e l’esecutivo sull’ecocentro chiuso dai primi mesi del 2025 e sostituito da una struttura mobile itinerante. A Serramanna l’annuncio del sindaco Gabriele Littera sugli investimenti destinati, fra le altre opere, all’ultimazione entro il 2026 del nuovo ecocentro (un progetto del Municipio da 690 mila euro nell’area Pip del paese), atto ad accogliere particolari tipologie di rifiuti (sfalci verdi, macerie da demolizioni edili, ingombranti, ferrosi tra gli altri), non è stato accolto con favore dalla minoranza.

«L’ecocentro? Abbiamo buttato a mare quello che avevamo per uno che ancora non c’è. È grave e i cittadini hanno difficoltà enormi al conferimento degli ingombranti alla struttura mobile», è stata l’accusa in Aula di Gianluigi Piano, capogruppo del Pd in Consiglio comunale. «L’ecocentro di località Pruni Cristis non era nostro ma del Consorzio Cisa che ci ha dato il benservito. Abbiamo preferito altro, e affidato i lavori per la realizzazione del nostro ecocentro in un’area di proprietà comunale», ha replicato il sindaco Littera.

Il nuovo ecocentro comunale, che manderà in pensione l’attuale struttura mobile, dice il sindaco, «vogliamo inaugurarlo entro l’estate». (i. pil.)

RIPRODUZIONE RISERVATA