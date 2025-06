«Il nuovo ct? Non c’è fretta» 

Lo spettro del terzo mondiale di fila senza l'Italia, con una generazione di ragazzi che aspetta di vedere gli azzurri competere e non accontentarsi dei racconti, obbliga la Federcalcio a trovare un nuovo commissario tecnico che si prenda sulle spalle l'onere e l'onore di ribaltare la situazione e ridare forza e passione alla nazionale. Salutato Luciano Spalletti dopo il disastro di Oslo («provo grande amarezza - le parole di Gravina verso l'ex ct - con Luciano ho uno splendido rapporto e si è rafforzato in questi giorni. Ma quando si rompe un vincolo così legato alla quotidianità a me ha amareggiato: è stato vittima e destinatario di attacchi») e incassato, non senza sorpresa, il “no” di Claudio Ranieri, in via Allegri si lavora alla ricerca del profilo giusto, di un tecnico che abbia come mission principale la qualificazione ai Mondiali 2026.

Il presidente

«Non ci sono novità sul commissario tecnico, l'unica novità è che stiamo studiando. Abbiamo qualche giorno a disposizione e vogliamo usarli tutti. Al di là dei nomi vogliamo capire se c'è un progetto nuovo», ha detto il numero 1 della Figc Gabriele Gravina, a margine della firma del protocollo tra Federcalcio e Guardia di Finanza. Il bacino da cui attingere è quello dei campioni del 2006 con Gennaro Gattuso dato in pole position. “Ringhio” ha concluso la sua esperienza in Croazia con l'Hajduk Spalato e, al momento, sembra incarnare il profilo che vorrebbe Gravina: un ct che ridia entusiasmo all'ambiente. Gattuso ha una storia importante con la nazionale, iniziata già nelle giovanili, ha partecipato a tre Mondiali incluso quello vittorioso del 2006 e incarna lo spirito di servizio e l'orgoglio di vestire l'azzurro. Al momento, tutte le strade porterebbero a lui, anche se restano sullo sfondo altri due campioni di Berlino, Fabio Cannavaro e Daniele De Rossi, più motivatori che allenatori, dato che manca il tempo per intervenire su schemi e tattiche, mentre è definitivamente tramontata la pista che portava a Stefano Pioli, già in parola con la Fiorentina e va via via scemando anche la strada che porta a Gianni De Biase.

All’estero

La panchina della Nazionale scotta, il compito per il tecnico che verrà si prospetta difficile anche perché più che al gioco c'è da pensare al risultato che è uno solo. Spettatore interessato resta Roberto Mancini che ha mandato più di un segnale di “pentimento” ai vertici Figc. e c’è chi invita a guardare all'estero: Josè Mourinho, ma anche Rafa Benitez. La Figc preferisce prendersi qualche giorno prima di decidere. La fretta è sempre cattiva consigliera, così come l'eccessivo attendismo.

RIPRODUZIONE RISERVATA