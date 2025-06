Il nuovo corso di Tidore: dalla Asl a Villa Devoto 

Non solo sanità. Ieri in Giunta la presidente Alessandra Todde ha anche formalizzato la nomina di Marcello Tidore nel ruolo di Autorità di Audit dei Programmi Fesr 2014-2020, Fse 2014-2020, Eni Cbc Med 2014-2020, Fse+ Sardegna 2021-2027. Tidore è uno dei direttori generali che ha dovuto fare un passo indietro dopo il commissariamento delle Asl. Altra nomina, quella di Claudio Antonello Castagna come direttore generale dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa (Area). L’incarico avrà durata non oltre tre anni. La Giunta ha anche avviato la procedura per selezionare tre esperti alla direzione dell'Ufficio del controllo interno di gestione. In attesa della selezione, è prevista la proroga, fino all’espletamento della procedura e non oltre il 30 ottobre 2025, degli attuali componenti della commissione.

Su proposta dell’assessore all’Agricoltura Gian Franco Satta, la Giunta delibera che lo stanziamento di 32 milioni per i Consorzi di bonifica, previsto nell’ultima manovra finanziaria, sarà così ripartito: 31 milioni per i costi di manutenzione degli impianti di bonifica e 1 milione per l’abbattimento dei costi dell’energia elettrica. Ai 32 milioni si aggiunge un contributo straordinario di 1 milione, previsto anche questo nell’ultima manovra finanziaria e che verrà programmato a breve, per i costi di manutenzione degli impianti di bonifica.

