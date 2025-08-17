Il nuovo ciclo della Ferrini: «Un bel gruppo per far bene» 

Una squadra quasi completamente nuova per far partire un nuovo ciclo. È il lavoro che sta svolgendo in questo precampionato la Ferrini, attesa il 31 agosto dall’esordio in Coppa, in casa col Sant'Elena. Rispetto alle scorse stagioni (quella al via il 14 settembre sarà l’undicesima di fila in Eccellenza) la società ha deciso di cambiare molto: dall'allenatore, Nicola Manunza, ai giocatori in gran parte volti nuovi. Con una particolarità: sei (Argiolas, Arrus, Melis, Rinino, Vitale e Zedda) hanno seguito il tecnico dalla sua precedente esperienza al Villasimius, un vantaggio soprattutto in chiave ambientamento. «Ci conosciamo a livello personale, per i metodi di lavoro e di gioco, ma è pur sempre una rosa quasi del tutto nuova», segnala Manunza. «La difficoltà è formare in breve tempo un gruppo solido che possa portare in campo, a livello collettivo, quello che già si vede individualmente. Ma i ragazzi si conoscevano quasi tutti: sono motivati, e questo faciliterà il lavoro».

In campo

Da venerdì 8 agosto la Ferrini lavora sul proprio campo, il Polese, e al momento non ha ancora giocato amichevoli. Il gruppo è stato completato con l’arrivo di Marco Piras, esterno classe ‘97 che torna in Sardegna dopo aver girato a lungo fuori, ed è stato l'ultimo acquisto di un mercato cominciato salutando diversi senatori fra cui Bonu, Carboni e Usai. «Abbiamo iniziato da dieci giorni e sono contento», il primo giudizio di Manunza. «C’è tanto da lavorare, ma possiamo farlo bene. Tolte poche eccezioni abbiamo rinnovato la rosa, con un gruppo che mi soddisfa».

