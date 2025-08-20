VaiOnline
Sinnai.
21 agosto 2025 alle 00:23

«Il nuovo centro sociale nell'asilo di via Caravaggio» 

Sopra il caseggiato della scuola materna di Sa Pedrala, in via Caravaggio, a Sinnai, è stato realizzato una decina di anni fa un fabbricato da destinare ad asilo nido. Un’opera mai ultimata (manca lo scivolo di accesso). Ora, il Comune ha deciso di modificarne la destinazione d’uso per trasformare il sito in un Centro di aggregazione sociale dopo la chiusura della struttura di via Oristano.

Nell’ultima seduta il tema è rimbalzato anche in Consiglio comunale con una interrogazione del consigliere di “Uniti per Sinnai” Roberto Loi che ha chiesto «di sapere se esiste un progetto e se sia possibile conoscerne i contenuti , gli obiettivi e i soggetti coinvolti». E ancora, «se siano previste forme di coinvolgimento del territorio, di associazioni locali o della cittadinanza e se, la nuova struttura, potrà offrire anche servizi di accoglienza pomeridiana post-scuola, per gli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie limitrofe».

Rispondendo al consigliere Loi che poi si è detto soddisfatto della replica, la sindaca Barbara Pusceddu, ha detto che «i lavori del nuovo Centro di aggregazione saranno ultimati con fondi di una variazione di bilancio, che la struttura sarà gestita con figure professionali (psicologi, animatrici ed altri) e con servizi educativi e scolastici: «Il Centro potrà offrire accoglienza, coinvolgendo anche il territorio secondo un progetto studiato dall’assessorato alla Pubblica istruzione». (r. s.)

