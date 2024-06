Il nuovo centro per anziani c’è già, giovedì la cerimonia di inaugurazione 

Un nuovo centro per anziani prende vita a Orani, il paese si arricchisce di un servizio in più con l'intento del riunire e dello stare insieme.

Il 4 luglio alle 19, in occasione della festa degli anziani, inaugurerà la nuova sede in piazza Chironi, nel locale conosciuto come “ex masellu”. L'iniziativa è stata organizzata dalla Croce verde del paese, attiva da decenni a sostegno della comunità e dei territori limitrofi, che ha fatto da braccio operativo per quanto riguarda le esigenze dei cittadini over 65 e non solo.

«La serata sarà occasione per inaugurare la sede, in uso da circa un anno - afferma il primo cittadino Marco Ziranu -. L'inaugurazione è aperta a tutti e, per chi non ne facesse parte, l'invito è quello di unirsi a questo meraviglioso gruppo. Ringraziamo di cuore gli anziani del paese e la Croce verde per il supporto che ci hanno fornito e per il forte contributo alla nostra comunità».

