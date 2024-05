Il nuovo Caval Marì spazio aperto e green pubblico-privato 

Il nuovo Caval Marì sarà uno spazio aperto e inclusivo, un edificio dal cuore green, in grado di ambire alla prima certificazione di tipo Leed Gold in Sardegna. L’energia solare soddisferà gran parte del fabbisogno energetico dell’intero complesso sul lungomare. Ieri a Lo Quarter la presentazione dell’elaborato, con il team progettuale e i committenti vincitori di un bando pubblico indetto dall’Amministrazione comunale. Maxinna srl di Massimiliano Galeandro e Andrea Pinna e Santoni Group, realizzeranno l’opera, restituendo decoro e funzionalità al vecchio immobile da anni in stato di completo abbandono. La proposta è stata ideata e sviluppata dall’ingegner Sergio Murgia dell’Artek Studio, con la collaborazione dell’architetto Stefano Govoni di Pixel Architecture Studio.

«Un bando difficile – ammette l’ingegnere Murgia – che premiava la multifunzionalità dello stabile, oltre ad un forte connubio tra privato e pubblico». Tre destinazioni d’uso differenti ma legate tra loro: cinque camere vista mare, un piccolo ristorante e uno spazio destinato agli eventi culturali. Anche un bar nella grande terrazza panoramica all’aperto, quasi un anfiteatro. Uno spazio aperto a tutti, vivibile 365 giorni all’anno. «Come Amministrazione avevamo dato disposizioni perché la struttura potesse assolvere a diverse funzioni, – spiega il sindaco Mario Conoci – quindi ricettiva, di intrattenimento ma anche culturale». Un ritorno al passato ma con le più moderne tecnologie. Luogo di intrattenimento e di cultura. Come accadeva molti anni fa, quando in quegli 800 metri quadri sul mare, si organizzavano serate danzanti.

