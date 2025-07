Il nuovo carcere può nascere a Sarcerei 

Il nuovo carcere di Lanusei sorgerà a Sarcerei. La destinazione, al confine con il territorio di Gairo, è stata individuata dall’amministrazione comunale dopo le valutazioni del caso. Il penitenziario, che sostituirà l’attuale sede, ricavata in un ex convento francescano risalente al Settecento e adattato a carcere nel 1867, sorgerà su un’area di 8 ettari soggetta a uso civico. In via informale anche il ministero della Giustizia ha espresso un parere favorevole al sito, che in linea di massima risponde ai requisiti di solito richiesti per la costruzione delle carceri.

Il futuro carcere

Il sottosegretario della Giustizia, Andrea Del Mastro, in occasione della sua visita istituzionale del 10 agosto di un anno fa al San Daniele di Lanusei, aveva rassicurato gli amministratori sul futuro dello stesso carcere. A più riprese sulla casa circondariale sono soffiati venti di chiusura. Ipotesi sempre allontanate dai politici di turno dopo le prese di posizione dei sindaci. «L’individuazione dell’area - spiega il primo cittadino di Lanusei, Davide Burchi - è stata fatta in maniera generica, dopo l’analisi degli spazi immobiliari di proprietà del Comune. Il sito sorge vicino alla strada statale 198 e in un tratto pianeggiante e dunque risponde ai requisiti che, di solito, vengono richiesti per l’edificazione del carcere».

La mozione

Nella seduta odierna del Consiglio comunale di Lanusei è stato inserito un punto in cui verrà illustrata una mozione proprio sulla futura costruzione del carcere. «Sarà un documento condiviso da tutto il Consiglio. Ci esprimeremo in termini istituzionali per rafforzare il percorso verso la nuova edificazione. Per noi - dice Burchi - è un passo importante e trasmetteremo al Ministero la volontà del territorio che è proprio quella di avere un nuovo carcere». A confermare la disponibilità a un incontro operativo sul tema è, oltre a Burchi, Vito Cofano, presidente dell’Ordine degli avvocati. In calce alla nota trasmessa al sottosegretario Del Mastro e per conoscenza a Salvatore Deidda, presidente della IX Commissione Trasporti della Camera dei deputati, alla direttrice del San Daniele, Marianna Madeddu, e al provveditore regionale alle carceri, Domenico Arena, Burchi e Cofano ritengono che un «confronto diretto rappresenti un’opportunità concreta per fare il punto sullo stato dell’iter e individuare, in modo condiviso, le azioni da porre in essere a breve termine».

