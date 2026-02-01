«Il nuovo canile nascerà a Sant’Angelo» 

Tramonta l’ipotesi di un canile comunale nella zona di Macchiareddu: le difficoltà nel realizzare la struttura per accogliere gli animali abbandonati in uno dei terreni messi a disposizione del Cacip, a Capoterra, hanno costretto il Comune a cambiare strategia per combattere il randagismo. Il Municipio ha comunque un piano B: realizzare un rifugio nella zona Pip di Sant’Angelo.

Il sindaco

«Ci siamo resi conto che Macchiareddu non è più la soluzione migliore – ammette il sindaco, Beniamino Garau -, le difficoltà per collegare acqua e fognature a quella struttura, che in passato ospitava un maneggio, e i problemi legati alla viabilità ci hanno portati a cambiare i piani. Abbiamo pensato a un canile soprattutto per la prima accoglienza, capace di ospitare tra i 30 e i 50 cani: un hub che consentirà alla polizia locale – oggi costretta a tenere negli uffici gli animali trovati per strada in attesa che siano recuperati dai proprietari – di avere un luogo per la custodia attrezzato e dotato di tutti i comfort».

La sede prevista

Il piccolo canile dovrebbe sorgere nella zona artigianale di Capoterra: «La spesa per realizzare il progetto non dovrebbe superare i 150mila euro – spiega Garau -, oltre ai box per ospitare gli animali ci sarà anche uno spazio adibito a ufficio: con questo progetto riusciremo a dare una risposta immediata alla lotta al randagismo». Dai banchi della minoranza, Francesco Dessì ricorda come già agli albori dell’idea di realizzare un canile a Macchiareddu si fosse dimostrato scettico: «Stiamo parlando di una zona umida, non certo salubre per gli animali. Fa specie che questa amministrazione abbia impiegato quattro anni per rendersi conto che lì sia impossibile collegarsi a reti idriche e fognarie, però nel frattempo hanno speso migliaia di euro per ripulire quel terreno. Ora il sindaco annuncia di voler fare un canile a Sant’Angelo: mi sembra che la campagna elettorale per le amministrative del 2027 sia già cominciata».

Agenti in difficoltà

Roberta Maxia, comandante della polizia locale, racconta le difficoltà degli agenti di mettere in sicurezza i cani ritrovati per strada: «Spesso siamo costretti a chiedere ai cittadini che ci segnalano la presenza degli animali recuperati di tenerli in stallo sino a quando non viene rintracciato il proprietario, altrimenti restano nei nostri uffici o in un piccolo recinto nel cortile del comando. Il fenomeno dei cani liberi di girare non è solo legato al randagismo, ma anche alla brutta abitudine di molti proprietari di consentire loro di vagare senza controllo”.

