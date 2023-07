Il nuovo campus sarà a disposizione anche dei non sardi 

Il nuovo campus come un hotel a basso costo per studenti, dottorandi e professori. Il palazzo di viale La Plaia, che dovrebbe aprire ad agosto, sarà a disposizione anche dei non sardi. La priorità sarà per i titolari di posto letto attualmente alloggiati in via Trentino e via Businco e per studenti e studentesse iscritti ai corsi di laurea e ai corsi di specializzazione e dottorato di ricerca dell'Università di Cagliari, per gli iscritti alla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, all'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Cagliari, al Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, per il triennio superiore di primo livello e il biennio superiore di secondo livello e, infine, alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Verbum”. Pagheranno 174 euro al mese.

Ma possono presentare domanda anche neolaureati che frequentino un tirocinio post lauream, un master o preparino un esame di stato; studenti Erasmus e studenti in mobilità internazionale; studenti stranieri iscritti a corsi di dottorato, specializzazione e master dell’Università di Cagliari; studenti iscritti ad altri atenei; visiting professors (borsisti e ricercatori), docenti universitari, studiosi e assegnisti, ospiti di convegni.

In questo caso le tariffe variano da 315 a 700 euro per un mese (la tariffa per i visiting professors in camera singola). Nella tariffa è compresa la pulizia di fine soggiorno.

Le domande possono essere presentate sino al 20 luglio (ma nel caso restino stanze disponibili la data verrà prorogata) ed è possibile manifestare il proprio interesse a rimanere a titolo oneroso, inviando una email a ufficioalloggi@ersucagliari.it. Altre informazioni sul sito ersucagliari.it.

RIPRODUZIONE RISERVATA