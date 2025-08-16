VaiOnline
Sport.
17 agosto 2025 alle 01:14

Il nuovo campo concesso per 6 mesi alla Asd Silì calcio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una giusta decisione che arriva dopo due mesi di richieste, tira e molla e fiumi di parole e inchiostro. L’assessore allo Sport, Antonio Franceschi, finalmente nei giorni scorsi ha portato in Giunta la delibera per definire l’utilizzo temporaneo del campo di calcio di Silì. Dove due mesi fa gli operai hanno terminato i lavori (sistemazione dell’erba sintetica) e dato le chiavi al Comune. La società calcistica, ricostituita lo scorso anno da ragazzi della frazione cittadina che hanno deciso di impegnarsi economicamente, socialmente e sportivamente per il bene di Silì, ha richiesto il 5 giugno di poter avere quel campo per programmare la prossima stagione calcistica. Ma anche per sorvegliarlo da eventuali raid vandalici e svolgere la manutenzione necessaria a proprie spese. E infatti lo stesso Franceschi nella delibera in cui affida temporaneamente l’impianto alla Asd Silì calcio sottolinea l’impegno della società «di provvedere al presidio, alla pulizia e decoro e alla custodia del campo». La concessione durerà 180 giorni «al fine di poter testare il terreno di gioco dell'impianto sportivo e di garantire le condizioni necessarie affinché il procedimento di omologazione vada a buon fine». L’omologazione da parte della Lega nazionale dilettanti quindi arriverà alla fine di questi sei mesi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

1936-2025.

Ciao Pippo, si è spenta la tv

La scomparsa di Baudo a 89 anni: ha scritto la storia della televisione italiana 
Il conflitto

La rabbia degli ucraini: «Un incontro ripugnante»

Le critiche dei media: gli Stati Uniti deboli e il leader russo ha sfilato sul tappeto rosso 
Il caso

A Chia cartelli contro gli israeliani

«Li ho messi io», spiega l’attivista Luisi Caria. Carboni (Chenàbura): «È antisemitismo» 
Enrico Fresu
Sanità

Guardie mediche, l’ira dei sindaci «I servizi sanitari sono un diritto»

Gli specializzandi: troppe denunce, costretti a rinunciare 
Alessandra Carta
Energia

Fotovoltaico sardo, l’agricoltura perderà altri 100mila ettari

«I progetti si moltiplicheranno anche grazie al vuoto normativo» 
Lorenzo Piras
L’evento

Palio di Siena, trionfa “Gingillo” Zedde

Il fantino originario di Noragugume regala la vittoria alla contrada del Montone 
Ischia

Uccide l’ex suocera e il compagno, poi si spara

Folle aggressione per strada: l’uomo, un 69enne, ha ferito anche l’ex moglie 
Trasporti.

Due nuovi treni a idrogeno per l’Isola

Investimento da 29 milioni per le tratte Macomer-Nuoro e Monserrato-Isili 
Litorale

Poetto, un ristorante con vista mare

Pasta al pesto, porchetto e birra sotto l’ombrellone: «Un grande privilegio» 
Sara Marci