Il nuovo campo concesso per 6 mesi alla Asd Silì calcio 

Una giusta decisione che arriva dopo due mesi di richieste, tira e molla e fiumi di parole e inchiostro. L’assessore allo Sport, Antonio Franceschi, finalmente nei giorni scorsi ha portato in Giunta la delibera per definire l’utilizzo temporaneo del campo di calcio di Silì. Dove due mesi fa gli operai hanno terminato i lavori (sistemazione dell’erba sintetica) e dato le chiavi al Comune. La società calcistica, ricostituita lo scorso anno da ragazzi della frazione cittadina che hanno deciso di impegnarsi economicamente, socialmente e sportivamente per il bene di Silì, ha richiesto il 5 giugno di poter avere quel campo per programmare la prossima stagione calcistica. Ma anche per sorvegliarlo da eventuali raid vandalici e svolgere la manutenzione necessaria a proprie spese. E infatti lo stesso Franceschi nella delibera in cui affida temporaneamente l’impianto alla Asd Silì calcio sottolinea l’impegno della società «di provvedere al presidio, alla pulizia e decoro e alla custodia del campo». La concessione durerà 180 giorni «al fine di poter testare il terreno di gioco dell'impianto sportivo e di garantire le condizioni necessarie affinché il procedimento di omologazione vada a buon fine». L’omologazione da parte della Lega nazionale dilettanti quindi arriverà alla fine di questi sei mesi.

