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Cardedu.
07 giugno 2026 alle 00:27

Il nuovo campetto per i bambini 

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C’erano anche Marco Mancosu e Riyad Idrissi (in videoconferenza) all’inaugurazione del campo di calcio a 5 di Cardedu. L’amministrazione di Marcello Vacca ha invitato l’ex calciatore del Cagliari, ogliastrino con origini (di padre) di Arzana, e l’attuale difensore rossoblù per un evento a cui hanno partecipato anche il parroco, don Ernest Beroby, il maresciallo maggiore Ezio Coli, comandante della stazione dei carabinieri, Rio Violo, delegato provinciale Lnd Ogliastra, e Fabrizio D’Elia, coordinatore federale Sgs Figc-Lnd Sardegna.

Ieri l’oratorio era gremito di bambini per l’anteprima della giornata di festa vissuta nel compendio di San Paolo. Qui, a mezzogiorno, è avvenuta l’inaugurazione del campo, realizzato dall’impresa Marco Di Fede di Bari Sardo con una spesa di 150mila euro (fondi comunali), dove nel pomeriggio si è tenuto il primo memorial Marco Boi (presidente del Cardedu scomparso l’anno scorso) riservato ai Pulcini. (ro. se.)

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