Il nuovo Cagliari tra panchina, rinnovi e riscatti Usai: «Martedì l’incontro tra Giulini e Nicola» 

«L’incontro tra la società e Davide Nicola sarà martedì». Dà la notizia ma non va oltre, Fedele Usai. E soprattutto preferisce non fare previsioni. «È importante avere convergenza su quella che sarà la strategia per evitare gli errori del passato», questo sì, ci tiene a precisarlo, però, il vicepresidente rossoblù, ospite ieri a “Il Cagliari in diretta” su Radiolina e Videolina. «Il campionato l'anno prossimo è molto competitivo. Sono salite in Serie A squadre come Sassuolo e Pisa che faranno investimenti importanti», sottolinea non a caso. «Ci siamo presi questa settimana per ricaricare le pile perché, è stato un campionato molto duro», spiega. E non se la sente di azzardare percentuali sulla conferma o su un eventuale addio del tecnico piemontese. «Siamo molto soddisfati per quello che ha fatto il nostro allenatore. Abbiamo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati. E sostituire un mostro sacro come Ranieri non era per niente facile, bisogna essere onesti», la premessa. «Resta da capire se alcune cose potevano essere fatte in modo diverso, se possono essere la base per ripartire». Su tutte, la gestione di giovani come Gaetano, Prati, Obert o lo stesso Luvumbo, rimasti nel limbo quest’anno. «La valorizzazione di diversi giocatori sarà un tema centrale dell'incontro».

Top manager

Quartese doc, e di questo ne va «orgoglioso» anche se vive ormai da anni a Milano, Usai è un manager di respiro internazionale. È stato ai vertici di Condé Nast Italia, gruppo che stampa periodici come Vogue, Vanity Fair e La Cucina Italiana. È stato poi amministratore di Tenderstories. In passato, ha lavorato in agenzie di pubblicità come Leo Burnett, Bates, Bgs e Tbwa e nel Gruppo Fiat di cui è stato responsabile della comunicazione globale durante l'era Marchionne. Dopo essere stato ad di Condé Nast, è passato a Dolce & Gabbana con focus sul coordinamento globale delle aree marketing e comunicazione. Oggi è direttore generale di tutto il brand D&G. Nel 2019 è entrato a far parte del Cda del Cagliari, dal 2021 è il vice di Giulini con cui il rapporto va ben oltre gli affari sportivi. «Ci siamo conosciuti a Milano», rivela. «Io e Tommaso siamo amici, ho una grande stima per lui, per l'uomo Tommaso. Lo considero un caro amico».

Le strategie

Cagliari, il futuro è adesso. «Abbiamo fatto dei rinnovi importanti», ricorda Usai affacciandosi alla prossima stagione. «Sono contento in particolare per Deiola. E mi dispiace che lo attacchino, trovo che sia indegno. Alessandro rappresenta l'identità del Cagliari e non è un caso se nelle partite decisive ha giocato un ruolo fondamentale». Dai rinnovi ai riscatti. «Non voglio dire che li avremo tutti e tre, ma il Cagliari farà uno sforzo per avere il più possibile di questi tre», precisa il vicepresidente riferendosi a Caprile, Piccoli e Adopo. «A questi si aggiunge l'acquisto di un altro talento che purtroppo quest'anno ha dato meno per tanti motivi, che è Gaetano». A proposito: «Ho trovato lo striscione per Gianluca ed Elia veramente vergognoso. Elia sembrava RoboCop tra infiltrazioni e cerotti. Con Gaetano si era d'accordo che un secondo dopo la matematica salvezza sarebbe andato a fare l'intervento di pulizia del ginocchio. E così è stato».

La mentalità e lo stadio

Tra passato e futuro una certezza: «Ripartiremo dalla condivisione degli obiettivi che sono quelli di lavorare ancora più ferocemente su senso di appartenenza, dagli investimenti di lungo periodo e dai giovani che abbiano voglia di crescere con il Cagliari, che è una società sana», sottolinea orgoglioso Usai. «Ha creato un comparto giovanile importante, ha un centro sportivo di primo livello». Non solo: «Ogni squadra ha il suo dna e il Cagliari lo ha per storia, si è visto con Arrica e con Riva. Il nostro dna è creare compattezza e senso di appartenenza che permea tutta la società, che parte dai settori giovanili. Se facciamo questo, possiamo sognare». Il capitolo stadio? «Manca oggi la costruzione dell'ultimo tassello, la casa del Cagliari. Guardiamo allo stadio con ottimismo. Cosa che non avevamo fino a poco tempo fa».

