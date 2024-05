Il nuovo audiolibro: Massimo Popolizio ora dà voce a Tolkien  

Canti popolari, battaglie epiche e suggestive lingue elfiche. Da martedì, l’immenso mondo fantastico de “La Compagnia dell’Anello”, primo capitolo della trilogia “Il Signore degli Anelli”, sarà disponibile su Audible – società Amazon tra i maggiori player nella produzione e distribuzione di audio entertainment: audiolibri, podcast e serie audio.

La voce di Massimo Popolizio ridarà vita a tutti agli epici personaggi che popolano l’audiolibro, nato dal libro edito da Bompiani e tradotto da Ottavio Fatica. «Il compito per chi interpreta audiolibri è regalare a chi ascolta delle immagini da custodire nella propria fantasia. Un film sonoro che renda i personaggi credibili e i colori delle scene vividi. In poche parole, far scoprire all'ascoltatore elementi inediti. La voce, naturalmente, diventa un elemento fondamentale in questo processo immaginifico». Ha commentato dopo la registrazione del primo volume Massimo Popolizio.

Dal 1954 Il Signore degli Anelli, la monumentale trilogia di J.R.R. Tolkien, regala profonde riflessioni e interessanti punti di vista sull'amicizia, il coraggio e la lotta tra bene e male attraverso il viaggio di Frodo Baggins e dei suoi compagni verso Mordor.

