Il nuovo asilo sorgerà a Mussudorrai  

Oliena avrà un nuovo asilo nido. L'impegno dell'amministrazione comunale per realizzarlo è cominciato nel 2022 con la partecipazione al bando Pnrr "missione 4" dedicato al potenziamento dei servizi d'istruzione, per cui è stato richiesto un milione di euro. L'edificio ora è in costruzione da qualche mese e sorgerà in località Mussudorrai, nella parte bassa del paese, una zona in espansione residenziale e ricca di spazi verdi che il Comune ha preso in carico per fornirla di tutti i servizi. Il progetto prevede una massima attenzione alla sostenibilità dei materiali impiegati e all'efficienza energetica. A sottolineare questo aspetto è l'assessore ai Lavori pubblici, Antonio Congiu: «Per la realizzazione, progettata con la massima sostenibilità, è stata scelta l'area di Mussudorrai che, oltre all'espansione residenziale, presenta ampi spazi verdi da dedicare alle attività all'aperto e spazi flessibili in grado di trasformarsi con facilità anche in luoghi di condivisione». Il nuovo asilo rientra inoltre tra i nuovi servizi di supporto alle famiglie e alle esigenze connesse al mondo della scuola; la fattibilità di tali progetti è resa possibile (in questo caso) grazie alla costante attività rivolta al reperimento di fondi per la realizzazione di opere pubbliche. L'asilo potrà ospitare 30 bambini, di cui indicativamente 10 della fascia d'età 3-12 mesi e 20 della fascia 13-36 mesi. «La struttura servirà a migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e a offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando e sostenendo la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale», aggiunge il sindaco Bastiano Congiu.

