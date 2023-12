Il nuovo asilo nido sarà pronto a marzo 

Il Comune ha approvato il progetto definitivo per la nascita dell’asilo nido. La nuova struttura nascerà nel complesso già esistente della scuola primaria, che si trova in via Garibaldi 20. Come dichiarato dal sindaco Simone Melis, l’idea dell’asilo nido è dato «dal calo del numero degli alunni e quindi del personale impiegato. A partire dall'anno scolastico in corso, è stata prevista la rimodulazione del plesso scolastico con il trasferimento al piano primo della scuola primaria. L’amministrazione ritiene questo importante intervento di pubblico interesse sia per la nostra comunità sia per tutto il territorio, un irrinunciabile sostegno alle famiglie al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e venire così incontro alle famiglie che necessitano di questi indispensabili servizi».

I lavori partiranno il 2 gennaio e dovrebbero terminare il 31 marzo: la spesa prevista è di 150.000 euro. L’asilo nido sarà dotato di un nuovo impianto elettrico, di un impianto di climatizzazione, mentre l’impianto di riscaldamento, già presente, sarà condiviso con la scuola primaria.

RIPRODUZIONE RISERVATA