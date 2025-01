Il nuovo asilo nido nella frazione Is Urigus pronto per l’apertura 

Nuovi servizi per l’infanzia nel Comune di San Giovanni Suergiu. Il tutto grazie all’avvio delle attività educative dell’asilo nido “I Germogli” a Is Urigus. Concessa dal Comune per cinque anni a titolo gratuito rinnovabili per altri 5 alla cooperativa “Le api” la struttura è pronta dopo importanti lavori di adeguamento ad accogliere i bimbi dai 3 ai 36 mesi. L’asilo sarà aperto dalle 8 alle 16, dal lunedì al venerdì, con la possibilità di scegliere tra pacchetti full time o part time, con o senza pasto. Questa flessibilità consentirà alle famiglie di adattare l’offerta educativa alle proprie esigenze lavorative e personali».

L’amministrazione comunale ha messo in campo un impegno considerevole per rendere possibile l’apertura di questa struttura che va a rafforzare l’offerta di servizi per l’infanzia sul territorio. «Siamo estremamente soddisfatti per l'apertura dell’asilo di Is Urigus – dichiara l’assessora alle Politiche sociali Alessandra Manca - un risultato che segna una tappa fondamentale nel nostro impegno a favore delle famiglie e dei più piccoli e il miglioramento dei servizi offerti alla comunità».

