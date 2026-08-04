«Il nuovo asfalto  sta già cedendo» 

All’indomani dei lavori del nuovo asfalto in via Roma ci sono già i primi cedimenti. «Un fatto che merita un intervento immediato», chiede il consigliere di opposizione Franco Camba che pubblica le foto della prima buca comparsa all’angolo con via Rosselli. «Mi auguro che la direzione dei lavori e l'impresa esecutrice provvedano quanto prima al ripristino. I cittadini e i commercianti hanno già pagato un prezzo elevato, sopportando per oltre un anno e mezzo i disagi di un cantiere che si è protratto ben oltre il previsto», aggiunge Camba.

Il sindaco Gigi Concu minimizza: «Nessun lavoro eseguito male e niente di preoccupante. Si tratta di una cavità in via Rosselli, dovuta alle perdite nel corso del tempo e affiorata a seguito delle vibrazioni dei mezzi pesanti impiegati per la bitumatura», spiega. «Si procederà con la bonifica», assicura, «e con il calcestruzzo vibrato verranno chiuse tutte le parti vuote».

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