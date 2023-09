Il nuovo asfalto si sbriciola: transenne a Badu ’e Carros 

Da qualche mese sono iniziati i lavori di miglioria delle strade cittadine con la messa a nuovo dell'asfalto in alcune aree, da via Costituzione a via Badu 'e Carros e non solo. Il problema del bitume gruviera però in taluni casi resta irrisolto. A pochi metri dal viale che poi conduce al carcere di massima sicurezza, proseguendo verso le diramazioni dei rioni di Su Pinu, Testimonzos e Città Giardino, quattro transenne rosse compaiono sulla strada, a segnalare dell'asfalto nuovo già saltato e sbriciolato.

Il problema, a detta dei residenti, pare essersi verificato poco tempo dopo i lavori di rifacimento e attende già un ulteriore intervento di ripristino.

