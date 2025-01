Il nuovo asfalto si sbriciola 

Appena posato l'asfalto sembrava perfetto, ma purtroppo solo dopo qualche giorno la realtà è stata diversa, il manto stradale ha iniziato a sgretolarsi, la ghiaia sta invadendo tutta la carreggiata, rendendo il percorso scivoloso e pericoloso. La situazione del nuovo asfalto di via Marconi steso lungo tutta la strada urbana della Provinciale 66 per Montevecchio sta facendo discutere i residenti che abitano nelle case prospicenti l’arteria stradale, tutti si chiedono cosa sia successo e di chi sia la competenza per il controllo sui lavori eseguiti.

I lavori

L’asfalto è stato posizionato alla fine di ottobre, ma presenta vistose crepe, in certi punti è riaffiorato in vecchio fondo stradale, quello attuale è reso sdrucciolevole dalla ghiaia. I residenti che abitano accanto alla strada e coloro che giornalmente usano il percorso stradale commentano e lanciano un appello: «In via Marconi, nella strada che porta a Montevecchio, sono presenti delle buche a pochi metri dall’ingresso principale del cimitero. Anche nei pressi della rotonda all’incrocio con la strada statale 126 e dell’incrocio con via Carducci ci sono dei punti che presentano alcune criticità. Il manto si sta sbriciolando».

Reazioni

Amalia Collu: «Niente di nuovo sotto il sole. Quello che mi sorprende è che quando il Comune fa eseguire dei lavori non si vede un responsabile degli uffici, geometri o ingegneri, che controlli le imprese esecutrici. Vista la situazione dell’asfalto spero che il Comune non paghi i lavori. Ormai via Marconi è diventata una pista di formula 1». Dello stesso parere Gianfranco Tuveri: «Oltre lo sfarinamento ci sono le polveri che stiamo respirandom sicuramente nocive per l’apparato respiratorio, per non parlare degli accumuli di polvere nelle macchine e dentro le case» .Gianni Puddu: «La professionalità, l’onestà e la competenza stanno diventando opzionali». Il sindaco ha contattato la ditta che ha svolto i lavori, chiedendo di intervenire per ripristinare il manto stradale. Una vicenda che lascia più di una perplessità e rievoca la qualità di alcuni lavori realizzati in passato.

Nella speranza che l’effetto ghiaia non produca incidenti, è consigliabile usare prudenza. La TeknoService alcuni giorni fa ha provveduto ad aspirare i granelli che cospargono la strada e i marciapiedi, ma il giorno successivo il fondo stradale aveva gli stessi problemi.

