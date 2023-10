Il nuovo asfalto si sbriciola 

Un “asfalto” ecologico, grigio chiaro. Un lavoro atteso da tempo per sistemare alcune strade sterrate interne alle borgate, in particolare a Olia Speciosa. Sembra tutto perfetto ed invece, ad appena due settimane dall’intervento le strade iniziano a sbriciolarsi: pietroline ovunque e – nonostante ancora non abbia piovuto - qualche buca sia al centro che ai lati della carreggiata. Un quadro preoccupante segnalato per primo dal consigliere d’opposizione (ed ex vicesindaco) Gabriele Contu: «È questo – si chiede Contu - che merita un cittadino che paga le tasse? Ma che dosaggio c'è in questo impasto? Oppure il cemento si è volatilizzato? Di questo passo tra un mese ci saranno vulcani, non buchi. Una situazione così dopo appena due settimane dal termine dei lavori a mio avviso è vergognosa».

Alfalto sbriciolato

Una delle strade più rovinate è a Olia Speciosa, nella zona dei Silos. «Ho fatto un giro di perlustrazione nelle diverse borgate – prosegue Contu - le pietroline che si staccano ci sono un po’ ovunque, chi più chi meno. Se non si interviene subito con le prime piogge le buche diventeranno sempre più grandi». Il consigliere d’opposizione chiarisce che non sta accusando l’amministrazione comunale, tantomeno il sindaco Eugenio Murgioni «però chi di dovere intervenga, i cittadini i soldi per pagare le tasse li mettono buoni e vogliono indietro un servizio altrettanto buono. Buttare i soldi in questo modo solo perché ce ne sono tanti significa sprecarli. Ci ritroveremo senza soldi e senza strade». Il primo cittadino mette subito in evidenza che « se c’è un Comune che sta rifacendo tutte le strade in maniera impeccabile questo è il Comune di Castiadas. Abbiamo già rifatto 60 chilometri di strade e per la prima volta stiamo intervenendo anche sugli sterrati. Qui ci hanno imposto l’utilizzo di un materiale ecologico, una sorta di terra stabilizzata» .

I materiali

«Ho cercato – conclude Murgioni – di spiegare ai responsabili della Regione che questo materiale non andav a bene ma non c’è stato verso. Non appena possibile interverremo per risolvere il problema, utilizzando cioè l’asfalto come in tutte le altre strade». In ogni caso «stiamo verificando se il lavoro è stato fatto bene. Se c’è stata qualche carenza si interverrà nuovamente. Non vorrei però che qualcuno sia transitato nelle strade prima del tempo causando, appunto, il deterioramento» .

