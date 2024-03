Il nuovo asfalto nelle vie del centro 

«Sei chilometri di strade da rifare: siamo a un buon 30 per cento secondo le nostre stime, ma ora il tempo (meteorologico) è tiranno». Così il sindaco Massimo Pinna commenta l'andamento dei lavori milionari che interessano buona parte delle vie nel centro abitato. «Siamo felici di aver visto le operazioni completate in via Porrino, quella delle scuole, tra le altre», continua.

Ora l'asfalto è nuovo ma anche spoglio, senza strisce bianche. E Pinna assicura: «Abbiamo già in programma gli interventi per la segnaletica orizzontale. Questi risentono però della pioggia. Occorre aspettare un miglioramento». Stimare la data di conclusione dei lavori è difficile: negli ultimi giorni, causa maltempo, gli operai non erano in attività, e non si sa quando il clima permetterà il prosieguo. Ciò nonostante, se davvero quasi un terzo degli asfalti è pronto, a fine estate Villasor vanterà sei chilometri di asfalto nuovi.

