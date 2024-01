Il nuovo asfalto dimezza gli incidenti 

Se non è un record poco ci manca: in appena un anno gli incidenti causati da buche e voragini, sono calati del 63 per cento. Si è passati infatti dai 138 del 2022, agli appena 51 del 2023.

Tutto merito della nuova colata d’asfalto in gran parte delle strade, non solo del centro urbano ma anche del litorale. E c’è di più: c’è stato un calo del 50 per cento anche delle richieste di risarcimento danni proprio per veicoli e pedoni incappati nelle voragini: erano più di duecento nel 2022 , sono scesi alla metà nello scorso anno.

I numeri

In media ogni anno erano circa 250 le richieste di risarcimento. Tanto che tempo fa il comitato dei quartieri di Pitz’e Serra, Sa Forada, Quartello, Sant’Anastasia e Pardinixeddu, si era affidato a un team di legali che si mettevano a disposizione dei residenti per problemi relativi all’infortunistica stradale ma anche per incidenti domestici, sul lavoro e nel tempo libero. Un supporto importante per indirizzarli e fare da tramite con l’amministrazione e per velocizzare le pratiche di risarcimento.E se anche le strade da rimettere in sesto restano ancora molte, è il segno che la situazione è cambiata e in meglio. A rivelarlo sono i dati dell’incidentalità forniti dal settore infortunistica della Polizia locale guidato dall’ufficiale Franco Congiu.

I cittadini

«Non c’è dubbio che in quest’ultimo anno abbiano rimesso in sesto diverse strade, molte delle quali erano davvero in condizioni pessime, vedi ad esempio via Bonaria, via Paganini e così di seguito», commenta Francesca Melis 67 anni, «ma ci auguriamo che volgano lo sguardo anche alle altre situazioni, perché soprattutto nel centro storico ci sono ancora molte criticità». Poco distante Lucia Cocco aggiunge: «Siamo contenti che abbiano rifatto le strade ma dovrebbero vigilare sui lavori che fanno dopo le ditte esterne, che sfasciano di nuovo tutto e poi nemmeno riparano come si deve».

I due stop

E le buone notizie non sono finite: per il terzo anno consecutivo, anche nel 2023 non si è registrato nemmeno un incidente nei doppi e tripli stop realizzati proprio per indurre a ridurre la velocità. Questo negli incroci via Zara-via Milano, Merello-Porcu-San Francesco, Fadda-San Francesco-via Cimitero, Diaz-Sicilia, Boito-Palestrina, Merello-Principessa Jolanda, Gramsci -Malipiero. E ancora Cagliari-Dante, Fiume-Fratelli- Bandiera e Principessa Jolanda-Mercantini.

In alcuni di questi incroci, come ad esempio quello Porcu-Merello, la media era di un incidente al giorno.

RIPRODUZIONE RISERVATA