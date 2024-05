Il nuovo appello del Papa: «Aprite le porte alla pace» 

Città del Vaticano. Nella solennità della Pentecoste, più che un nuovo appello di pace, è una preghiera quella che papa Francesco eleva per la fine di tutte le guerre. «Che lo Spirito porti i responsabili delle nazioni e tutti noi ad aprire porte di pace», invoca alla recita del Regina Coeli. «Doni ai governanti il coraggio di compiere gesti di dialogo, che conducano a porre fine alle guerre», afferma il Pontefice, con il pensiero sia al Medio Oriente sia agli ultimi sviluppi in Ucraina, soprattutto sul fronte di Kharkiv. Lo sguardo è alle «tante guerre di oggi: pensiamo all’Ucraina. Il mio pensiero va in particolare alla città di Kharkiv, che ha subito un attacco due giorni fa».

RIPRODUZIONE RISERVATA