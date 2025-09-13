Il nuovo anno scolastico comincia nella scuola del futuro 

Anno nuovo, scuola nuova. Gli studenti delle scuole medie di Ulassai lunedì inizieranno l'anno scolastico in un edificio nuovo di zecca, totalmente riqualificato. Con spazi sicuri, moderni e innovativi. L'intervento è stato reso possibile grazie a 900mila euro di fondi Pnrr ottenuti dal Comune (in totale il borgo ha ottenuto ben 20 milioni). Somme, queste, destinate all'edilizia scolastica, che hanno trasformato la scuola in un luogo di apprendimento all'avanguardia con aule digitali e connesse, laboratori, spazi rinnovati anche per docenti e personale scolastico. E poi opere di adeguamento sismico, efficientamento energetico, sistemazione delle aree esterne, abbattimento delle barriere architettoniche. «Un’opera che dà dignità e vivibilità a chi ogni giorno abita la scuola, con attenzione alla sostenibilità, all’inclusione e alla sicurezza - dicono dal Comune -. Perché anche a Ulassai la scuola non è solo un edificio: è un ponte verso il futuro, capace di educare a sognare e costruire il domani». Anche le scuole elementari hanno beneficiato di lavori di ristrutturazione e ammodernamento, pensati per offrire ai bambini ambienti accoglienti e adatti alla crescita. (f. me.)

