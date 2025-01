Il nuovo anno fra botti e bagni al mare 

Gianna Nannini a Sassari, Elodie e Irama a Castelsardo, i Negramaro ad Alghero, i Pinguini tattici nucleari a Olbia e Stewart Copeland a Cagliari (dove dopo cinque anni è tornato il Capodanno diffuso). Festa di fine anno col botto in Sardegna: almeno 100mila persone hanno brindato all’arrivo del 2025 nelle piazze dell’Isola. E dopo i bagordi della notte di San Silvestro, ieri in molti hanno rispettato la tradizione e, nonostante le temperature non proprio favorevoli, fatto il bagno al mare.

