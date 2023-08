Il nuovo ambulatorio nei locali dell’ex scuola media 

Dopo due mesi di ricerca, Francesca Lai ed Eleonora Maccioni, le due dottoresse di medicina generale, troveranno uno spazio per esercitare la loro professione a Pabillonis. Il Comune ha aperto la lista degli immobili di sua proprietà e ha individuato una soluzione adeguata: l'ex scuola media.

L'idea del sindaco Riccardo Sanna prevede un intervento di manutenzione straordinaria per trasformare lo spazio, precedentemente usato come laboratorio linguistico, in uno studio medico moderno e attrezzato. Saranno allestite due sale visite, una sala d'attesa e un servizio igienico con antibagno, oltre alla predisposizione per un altro servizio igienico e un deposito. «Il progetto, stilato in tempi rapidi dopo la verifica della fattibilità con la segretaria e con l’ingegnere comunale, sarà eseguito con un finanziamento di 45 mila euro da fondi di bilancio. I lavori inizieranno presto e si prevede che saranno completati entro settembre», annuncia Sanna. Inoltre in Consiglio è stata accolta la proposta della consigliera di minoranza Valentina Erdas: rendere i servizi igienici accessibili anche a persone con disabilità, garantendo un'assistenza sanitaria inclusiva a tutto tondo.

Le due dottoresse, in cambio dell'utilizzo dello spazio, pagheranno un affitto al Comune, contribuendo a valorizzare un immobile in disuso e rendendo la soluzione vantaggiosa per entrambe le parti.

