Il nuoto piange Pettinau, il Professore 

L’ultimo progetto, la piscina olimpionica al centro Nuoto di Quartu non potrà vederlo ma c’è da giurare che lo realizzeranno altri per lui. Ma Paolo Pettinau può lasciare questo mondo senza rimpianti, dopo una vita dedicata allo sport e al nuoto. Una vita che, da alcuni mesi, si era fatta complicata per lui. Eppure nonostante i problemi di salute, anche durante il ricovero nei primi mesi dell’anno, le sue attenzioni e i suoi pensieri erano stati per la sua terza creatura (dopo i figli Roberto e Lidia), cioè la Promogest, fondata nel 1991 e dopo pochi anni portata in una nuova casa, tutta sua, in via San Benedetto. Dove il suo sguardo schietto, il suo rigore e la sua incrollabile passione per gli sport acquatici saranno insostituibili.

La carriera

Non è tanto il fatto che fosse cagliaritano o avesse 84 anni che conta, quanto la storia che ha scritto. E quando lo fai sul pelo dell’acqua devi sapere incidere perché ne resti il segno. Lui lo ha fatto. Nuotatore di altissimo livello (anche con le Fiamme Oro, nelle quali gioì di veder approdata una delle sue migliori atlete, l’olimpionica del sincro, Francesca Deidda), pallanotista, poi tecnico, favorito dai suoi studi e da quel diploma Isef ottenuto a Roma che lo trasformò per sempre nel “Professore”, fu giornalista pubblicista, prima di diventare dirigente, anche federale. Dalla Rari Nantes Cagliari alla rivale Esperia, poi di nuovo a Su Siccu (ma nel frattempo aveva anche creato la Rari Nantes Sardegna), fu sempre fondamentale come tecnico e direttore tecnico.

Il ricordo

Di lui, oltre a ciò che ha realizzato (e basta fare un salto a Quartu per capirlo), può parlare chi lo ha conosciuto, chi ha saputo guardarlo in trasparenza per andare oltre quel carattere burbero che era la prima cosa che trasmetteva di sé. Come Nicola Pau, tecnico di nuoto e tra i suoi collaboratori alla Promogest, oltre che testimone di quanto, sino all’ultimo, abbia continuato a seguire passo per passo tutto ciò che riguardava la società di cui era presidente e l’ambiente natatorio: «Un appassionato di nuoto incredibile, seguiva tutte le discipline come non ho mai visto fare», dice commosso. «Era sempre sul pezzo, seguiva tutto e tutti con una lucidità incredibile, anche critico, quando serviva, ma sempre giusto. Era presente per la Promogest ma con uno sguardo che sapeva andare oltre. È stato il mio allenatore e il mio presidente, ma anche un secondo padre a bordo vasca». La piscina da 50 metri era il suo grande sogno e aveva lavorato tanto per poterlo realizzare: «Si aggiornava ogni giorno anche quando era ricoverato». Anna Abate, allenatrice dell’artistico gli rende un altro merito: «Se il sincro in Sardegna è arrivato dove è arrivato e ha avuto un’atleta olimpionica come Francesca Deidda il merito è totalmente suo. Credeva in quella disciplina quando tutti la consideravano una cenerentola del nuoto». Infine, Maria Sias, una delle tante allieve dei tempi in cui a Su Siccu si nuotava in mare, negli Anni Settanta lo ricorda come «un grande maestro: e il suo insegnamento resta ancora. Lo sport si fa seriamente, con passione e disciplina. Io che non ero dotata grazie a lui vinsi i campionati sardi e feci il record dei 200 metri».

