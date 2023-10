Il Nuorese fa il pienone nelle Cortes 

Le zone interne accolgono, nell’ennesimo fine settimana da tutto esaurito. Gli eventi in successione e in contemporanea ampliano l’offerta, permettono di prolungare la stagione, di andare oltre il mare. Da Ottana a Belvì, passando per Sorgono, anche oggi sarà una domenica da incorniciare. «Innanzitutto, possiamo dire con orgoglio che con la rassegna Autunno in Barbagia abbiamo fatto scuola - afferma il presidente della Camera di commercio di Nuoro, Agostino Cicalò -. Siamo diventati un moltiplicatore di eventi. Le manifestazioni si susseguono, non solo la nostra. Il clima ha dato una mano a riempire le strutture ricettive a settembre e ottobre».

Autunno in Barbagia fa da traino, punta su storia, identità e tradizioni per ravvivare il cuore dell’Isola. Ottana, Belvì e Sorgono apriranno le loro cortes pure nella giornata odierna. Nel centro del Mandrolisai sono attesi anche i cosiddetti enoturisti. La manifestazione Wine and Sardinia accoglierà anche oggi, tra i tanti stand svelerà una terra che vuole investire con decisione sulle sue eccellenze, in testa quegli ottimi vini che fanno incetta di premi nei vari concorsi. «Gli operatori sono contenti, gli ultimi due mesi sono stati ottimi - prosegue Cicalò -. Questi eventi aiutano a completare l’offerta, ad andare oltre la stagione balneare. In questo periodo, giusto per fare un esempio, ci sono tanti tedeschi. E se da una parte il meteo favorevole ha dato una grossa mano, dall’altra il merito è pure delle varie manifestazioni».