Il Nuorese aspetta ancora la ferrovia: «Siamo isolati» 

È un ritardo infrastrutturale che Nuoro e tutto il centro della Sardegna paga a carissimo prezzo, economico e sociale, l’assenza di una tratta a scartamento ordinario delle ferrovie che collegano il capoluogo della Barbagia al resto del sistema di trasporti isolano, come i porti e gli aeroporti. Non solo un gap unico rispetto a tutte le altre provincie d’Italia, ma un vero isolamento ferroviario dalla rete nazionale, che dopo la battaglia avviata dal comitato Ternitalia Nuorese si sta cercando di superare: poche settimane fa, era la fine di ottobre, Rfi ha annunciato l’avvio di uno studio di fattibilità della tratta ferroviaria Nuoro-Abbasanta.

«Lo studio di fattibilità è in atto – assicura il presidente del comitato Trenitalia Nuorese, l’avvocato Claudio Solinas che da sei anni lotta per ottenere una rete ferroviaria moderna nel Nuorese – confidiamo e siamo fiduciosi nella connessione veloce della linea elettrificata della Nuoro-Abbasanta, è la grande opera infrastrutturale che mette finalmente in collegamento tutti porti e aeroporti con la provincia».

La proposta di Rfi e il dossier su Nuoro arrivano dopo la battaglia portata avanti da quasi sei anni proprio dal Comitato Trienitalia Nuorese e sposato dal territorio, sindaci in prima linea. Una larga condivisione che ha visto scendere in campo anche il Prefetto di Nuoro, Giancarlo Dionisi, che ha riunito tutti gli attori attorno a un unico tavolo e che ha visto l’appoggio delle associazioni di Camera di commercio e degli Industriali. Una necessità di modernizzazione (la tratta ferroviaria Nuoro-Macomer è a scartamento ridotto) attesa da tutti.

«A breve confido si saprà qualcosa sullo studio di fattibilità» rassicura Solinas. Una ferrovia che si dimostra ancora più necessaria dopo le difficoltà dei trasporti con l’avvio dei cantieri della 131 dcn, unica strada che collega l’interno dell’Isola «i soldi ci sono con il Fondo sociali di coesione, si parla di 2,5 miliardi, ma in generale in Sardegna sino al 2027 ci sono 8 o 9 miliardi da spendere in generale per le infrastrutture, una valanga di risorse» sottolinea Solinas.

