Il nubifragio sfiora le coste del sud dell’Isola 

Qualche strada allagata, infiltrazioni in alcuni edifici e il pericolo di caduta cornicioni ma alla fine quello che sembrava poter essere un giovedì molto difficile, sul fronte meteo, è trascorso senza danni in tutto il Cagliaritano. Questione di poche decine di chilometri perché al largo delle coste meridionali dell’Isola le precipitazioni hanno raggiunto l’intensità di nubifragio. Insomma le conseguenze, nel caso la pioggia avesse raggiunto Cagliari e il resto del sud della Sardegna, sarebbero potute essere gravi.

In alcune zone dell’Isola le precipitazioni ci sono state e anche abbondanti, con la speranza che possano aver contribuito a fornire delle risorse idriche ai bacini. Per il resto la giornata di ieri è stata gestita senza particolari affanni dai vigili del fuoco che hanno effettuato interventi ritenuti di routine. Anche la Polizia Locale di Cagliari ha trascorso la mattinata tenendo sotto controllo la situazione di Pirri e alla fine non ci sono stati problemi.

La pioggia si è fatta sentire anche in serata, in alcune zone della Sardegna, e anche oggi, secondo le previsioni dell’Arpa Sardegna, ci potranno essere delle precipitazioni, deboli, nel settore settentrionale durante la mattinata. Poi, nel pomeriggio e in serata, la situazione sarà prevalentemente di poco nuvoloso o sereno. Temperature in lieve diminuzione con venti deboli o moderati dal settore orientale. La tendenza per sabato è di cielo nuvoloso con qualche pioggia, debole, al centro e al nord Sardegna. (m. v.)

