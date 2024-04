«Il nostro Ythan non c’è più» 

È da poco passato mezzogiorno quando Damiano Romano arriva in camera mortuaria. Lunedì sera dopo le 20 non ha potuto sentire quelle urla strazianti della moglie Noelia che chiamava il loro Ythan, mentre la salma veniva estratta dalle macerie.

Lo choc

Arriva nella camera mortuaria del San Francesco e si lascia andare a un lunghissimo abbraccio con sua moglie. Sono momenti interminabili. «È morto, è morto» gli grida lei con la voce soffocata sul corpo del marito, dopo una notte passata a interrogarsi. La prova più dura che un genitore possa mai sopportare. L’angoscia è palpabile, la disperazione evidente. Il momento è doloroso anche per tutti gli amici e i parenti che sono al loro fianco e attendono quei minuti interminabili, prima di stringersi anche loro in quel dolore che non riescono a colmare se non con decine di abbracci e lacrime infinite. A far sentire la loro vicinanza anche gli insegnanti e il preside della scuola Deledda, Antonio Fadda. Anche loro vicini ai loro alunni. Oggi al rientro a scuola, sarà ancora più difficile per tutti i compagni.In camera mortuaria i corpi dei due ragazzini, rimangono ancora una volta uno vicino all’altro, le salme sono a disposizione degli inquirenti in attesa dell’esame autoptico. Solo per un momento Damiano riesce a vedere e dare l’ultimo saluto al figlio. Poi va via abbracciato da una parte alla moglie, dall’altra stringe forte la mano del fratellino di Ythan. Un momento di intimità, l’ultimo saluto.

La pietà

Lo stesso che ha voluto dare di mattina presto anche Leonarda Farina con il marito, lei che ha saputo della tragedia mentre era al lavoro e che non è mai stata sul posto dove il figlio ha perso la vita. Ad avvisarla è stato il marito. Ieri hanno deciso di vivere il loro momento di dolore lontano dalla camera mortuaria, in casa, protetti da amici e parenti. Sgomento anche nei corridoi del San Francesco, dove al mamma di Patrick è apprezzata per la sua professionalità ma anche per la sua sensibilità

