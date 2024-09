«Il nostro territorio è già troppo sfruttato» 

L'amministrazione comunale di Guspini ha incontrato i cittadini per illustrare le proposte riguardanti l’individuazione delle aree idonee e non idonee per gli impianti di energia rinnovabile. Durante l’incontro sono stati condivisi i punti discussi nella riunione del 10 settembre scorso a Villacidro, dando ai cittadini l’opportunità di proporre soluzioni.

L’assessore all’Urbanistica, Alberto Lisci, ha riferito che gli esponenti della Regione sono rimasti sorpresi dai dati sulle installazioni di fotovoltaico nel Comune. «Si sono impegnati a convocarci per un consulto non appena sarà pronta la bozza della legge sulle aree idonee», ha spiegato.

Il sindaco Giuseppe De Fanti ha poi presentato le aree da considerare idonee: «Oltre a quelle esistenti, includiamo solo la zona Pip per gli spazi liberi rimasti. Tuttavia, i terreni sono assegnati dal Comune, che privilegia le attività artigianali».

Lisci ha sottolineato come il territorio sia già stato ampiamente sfruttato, con miniere e il parco eolico esistente. Tuttavia, si sta lavorando per definire meglio le zone non idonee, creando una cartografia che tenga conto delle distanze da emergenze archeologiche e paesaggistiche come Neapolis, in questo caso con un raggio di protezione di 3 chilometri. Dal pubblico, Francesco Marras, ha invitato a «vincolare il più possibile i nostri beni archeologici, presenti in quantità nel Comune». Infine, De Fanti ha informato che la legge 5 sta funzionando, con la sospensione di cinque progetti, e altre sospensioni previste a breve per tutti quelli non immediatamente cantierabili.

