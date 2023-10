«Il nostro taxi per i più bisognosi» 

Un'ancora di salvezza per anziani e disabili: a Capoterra è possibile grazie al “taxi solidale”, oltre venti volontari che da cinque anni aiutano gratuitamente chi ha bisogno a raggiungere ospedali, centri specializzati, medici, ambulatoria e anche la parrocchia per la messa domenicale.

Il gruppo

A coordinare una squadra nutrita è Osvaldo Scalas, 74 anni, carabiniere in pensione, tra i primi ad intraprendere questa nobile missione. «Tutto ebbe inizio nel gennaio del 2019, quando ci fu fornito il mezzo dalla Pmg, una società che fornisce aiuti concreti agli enti pubblici e alle associazioni. Nessun ente pubblico era disposto a farsene carico, finché don Battista Melis, il parroco di Frutti d'Oro, decise di assumersi la responsabilità di un gesto audace. Da quel momento, tutto si sviluppò in modo naturale. Dopo alcuni appelli durante le messe, il numero dei volontari è cresciuto rapidamente, e io fui uno dei primi a unirmi al progetto. Le difficoltà si presentarono in modo significativo durante la pandemia, quando fu necessario igienizzare accuratamente il veicolo e ciò comportò un notevole rallentamento nelle corse».

I servizi

Il taxi solidale è in servizio 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno. «Operiamo gratuitamente per il trasporto di anziani e disabili di tutte le età – prosegue Scalas- verso ospedali e centri specializzati per ricevere cure mediche. Il nostro veicolo è appositamente attrezzato, con una pedana per le carrozzine, per garantire comfort e sicurezza. Il nostro servizio non si limita a Capoterra ma si estende anche a Sarroch. Le richieste che riceviamo sono varie: alcune persone ci chiedono semplicemente di accompagnarle in chiesa per la messa e lo facciamo con gioia. Inoltre, offriamo il nostro supporto accompagnandole al supermercato, garantendo un sostegno completo e prezioso. Siamo un gruppo coeso, composto principalmente da pensionati che hanno scelto di continuare a rendersi utili per la comunità».

Il pulmino

Un piccolo miracolo di solidarietà e iniziativa. «A finanziarci – dice Osvaldo Scalas – sono sponsor locali e non, ed è grazie al loro grande cuore che siamo in grado di coprire tutte le spese. Le attività hanno risposto in modo straordinario, supportando generosamente la nostra iniziativa».

L’impegno

Scalas è orgoglioso del lavoro svolto dai suo gruppo di volontari: «Affrontiamo molte situazioni difficili, non è mai facile vedere persone soffrire. Ho trascorso oltre quarant'anni nella forza pubblica, ma questa attività continua a rappresentare una crescita personale per me. C'è una storia in particolare che ha lasciato un segno profondo nel mio animo: ho trascorso due anni accompagnando un giovane in sedia a rotelle per le sue cure a Oristano; in quel periodo, lui non poteva parlare e camminare. Ci siamo casualmente reincontrati un anno dopo, e il ragazzo era in piedi sulle sue gambe e poteva parlare normalmente. Devo confessare che il mio cuore impazzì di gioia in quel momento, e ancora oggi, ricordando quella esperienza, mi emoziono».

