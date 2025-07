«Il nostro sogno di celluloide» 

Si è concluso con la proiezione al pubblico del cortometraggio realizzato dai partecipanti, ben 50, il laboratorio cinematografico inserito nella seconda edizione del Serramanna Film Festival. «È stato ideato per chi ha la curiosità di entrare nel processo creativo e tecnico della realizzazione di un film valorizzando talento, creatività e competenze locali. Un evento pensato per i giovani e per chi vuole costruire un futuro nel mondo del cinema e della fotografia», dice l’assessore alla Cultura Giovanni Maccioni.

Lo studio

Un lavoro di gruppo, che ha permesso ai partecipanti di toccare con mano tutte le fasi della realizzazione di un cortometraggio: dall’idea iniziale alla scrittura della sceneggiatura, passando dalla regia al lavoro dei reparti tecnici (audio, fotografia, trucco, scenografia), fino alle riprese e al montaggio finale. «La parte più gratificante sono stati i continui complimenti ricevuti sul set. I partecipanti hanno scritto la sceneggiatura e insieme l’abbiamo riadattata per la messa in opera», spiega Cristiano Pahler, direttore artistico del workshop.

Dietro le quinte

«Ho deciso di partecipare perché è un’occasione di cambiamento della routine quotidiana: abbiamo fatto molta teoria che, durante la lavorazione del cortometraggio, abbiamo approfondito a livello pratico. L’aspetto che più mi è piaciuto è stato potermi mettere in gioco e aver scoperto cosa si nasconde “dietro le quinte” di un film» racconta Giulia Pitzalis, 18 anni.«È stata un’esperienza molto interessante, impegnativa, istruttiva e appassionante – conferma Mauro D’Imporziano, 47 anni – la prima volta che sperimento questo campo e mi sono occupato della fotografia e della sceneggiatura. L’unica pecca è che sia durata troppo poco, tutto compresso in pochi giorni. Gli insegnanti sono preparati ed empatici e hanno reso tutto più affascinante».

Il gruppo

«La parte più interessante del laboratorio per me sta nel fatto che trenta teste devono lavorare tutte insieme allo stesso progetto e devono venirne a capo nonostante tutti gli inghippi che ci sono nella creazione di una sceneggiatura, ma l’ambiente è stato sorprendente – commenta Riccardo Pitzalis 29 anni –, tutti noi partecipanti eravamo molto interessati a portare avanti la stesura della sceneggiatura e poi la creazione del cortometraggio. Nella fase di realizzazione ci si “scannava” per poter avere voce in capitolo e dare la propria idea, ma è stato davvero molto stimolante e questo significa che l’obiettivo è stato raggiunto. Tra tutti partecipanti c’erano diversi interessi: chi era interessato alla fotografia, chi alla sceneggiatura, chi si è trovato più a suo agio nel recitare. Sono ottimi occasioni per fare nuove conoscenze e, perché no, anche nuove collaborazioni a livello per il futuro».

