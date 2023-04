«Il nostro segreto? I prodotti sardi» 

Il nuovo centro commerciale sorge sui ruderi dell’ex cantina sociale dismessa negli anni ’80 dove per oltre trent’anni i viticoltori del Parteolla hanno conferito il loro prodotto: «Un grande progetto di riqualificazione urbana che dà lavoro e fa bene all’ambiente – dice il sindaco Ivan Piras – per portarlo a termine abbiamo attuato uno strumento urbanistico finora poco utilizzato in Sardegna, il permesso di costruire convenzionato. Questo ci ha consentito di accorciare notevolmente i tempi e di assicurare alla nostra cittadina un servizio importante».

Concetto ribadito durante l’inaugurazione del nuovo punto vendita di Dolianova, luogo dove 60 anni fa venne aperto il primo negozio. Un piccolo emporio nel quale si vendeva di tutto: dall’abbigliamento alla frutta e verdura fino alla polvere da sparo per le cartucce dei cacciatori. «Qui nel 1975 è nato il nostro primo supermercato grazie a mio nonno Francesco Murgia – spiega l’amministratrice delegata Silvia Massa – le origini non si dimenticano».

Sostenibilità ambientale, economica e sociale nel rispetto dei territori e dei consumatori. È questa la strada intrapresa da diversi anni da Superemme, azienda della grande distribuzione con 1200 dipendenti e 53 punti vendita in Sardegna. «Il nostro gruppo è sardo al cento per cento – rimarca il vicepresidente Francesco Murgia – oltre il 30 per cento del nostro fatturato è rappresentato dalla commercializzazione di prodotti nostrani con circa 350 fornitori sparsi nell’Isola. Solidità aziendale e crescita del territorio vanno di pari passo. Solo aiutandosi a vicenda si favorisce lo sviluppo della nostra terra».

Sostenibilità ambientale, economica e sociale nel rispetto dei territori e dei consumatori. È questa la strada intrapresa da diversi anni da Superemme, azienda della grande distribuzione con 1200 dipendenti e 53 punti vendita in Sardegna. «Il nostro gruppo è sardo al cento per cento – rimarca il vicepresidente Francesco Murgia – oltre il 30 per cento del nostro fatturato è rappresentato dalla commercializzazione di prodotti nostrani con circa 350 fornitori sparsi nell’Isola. Solidità aziendale e crescita del territorio vanno di pari passo. Solo aiutandosi a vicenda si favorisce lo sviluppo della nostra terra».

L’inaugurazione

Concetto ribadito durante l’inaugurazione del nuovo punto vendita di Dolianova, luogo dove 60 anni fa venne aperto il primo negozio. Un piccolo emporio nel quale si vendeva di tutto: dall’abbigliamento alla frutta e verdura fino alla polvere da sparo per le cartucce dei cacciatori. «Qui nel 1975 è nato il nostro primo supermercato grazie a mio nonno Francesco Murgia – spiega l’amministratrice delegata Silvia Massa – le origini non si dimenticano».

Il nuovo centro commerciale sorge sui ruderi dell’ex cantina sociale dismessa negli anni ’80 dove per oltre trent’anni i viticoltori del Parteolla hanno conferito il loro prodotto: «Un grande progetto di riqualificazione urbana che dà lavoro e fa bene all’ambiente – dice il sindaco Ivan Piras – per portarlo a termine abbiamo attuato uno strumento urbanistico finora poco utilizzato in Sardegna, il permesso di costruire convenzionato. Questo ci ha consentito di accorciare notevolmente i tempi e di assicurare alla nostra cittadina un servizio importante».

L’innovazione

La nuova struttura è stata realizzata con tecniche innovative all’insegna del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale: «È il nostro primo punto vendita con queste caratteristiche – sottolinea Silvia Massa – una sorta di prototipo che fungerà da modello per gli altri centri dell’Isola. Oltre all’impianto fotovoltaico, che ci fornisce il 40 per cento del nostro fabbisogno energetico, la struttura ha una facciata di 677 metri quadri che assorbe anidride carbonica e rilascia ossigeno. È come se in quest’area avessimo piantato 44 alberi. Un modo per dire grazie al paese dove siamo cresciuti e dove abbiamo le nostre radici».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata