«Il nostro rione è una favela» 

Carcasse di macchine, rifiuti, sterpaglie e piante che inghiottiscono le panchine, fogne mal funzionanti. Così se si scavalca il parco di via Dalmazia, poco prima della rotonda che porta all’ospedale Sirai, si passa da una splendida cartolina a una situazione ai confini con la realtà.

Dimenticati

Continua così il viaggio tra le periferie di Carbonia e dopo la fogna a cielo aperto di via Dante ci si sposta alla parte opposta della città, dove il degrado è sempre più mal sopportato dagli abitanti. Anna Amasio, abitante di vecchia data del quartiere: «Vivo qui dal 1986 e sino a qualche tempo sistemavamo tutto noi, in particolare con l’aiuto degli anziani, ma non possiamo essere sempre noi a intervenire. Oggi sembra una pattumiera a cielo aperto: conviviamo con blatte e con i topi». Anna non si sottrae dalle responsabilità: «Un po' è anche colpa nostra, per esempio per quanto riguarda lo smistamento della raccolta differenziata. Le responsabilità maggiori, però, sono di Area, ma anche del Comune». Non molto diversa l’opinione della cugina Paola Amasio: «Siamo dimenticati dalle istituzioni. Qualche tempo fa a causa del legno marcio son venute giù le finestre della scala del mio palazzo. Le abbiamo aggiustate noi in attesa dell’intervento di Area, ma ancora oggi sono così». In un quartiere molto popolato le difficoltà si moltiplicano: «Con me convivono due disabili e la gestione è assai complicata». Alcuni problemi rasentano poi il limite della sopportabilità igenico-sanitaria: «La fogna che serve casa mia - afferma Luciana Cortis - periodicamente si tappa e ho dovuto convivere anche con 20-30 centimetri di acqua, e non solo, dentro l’appartamento. È stato segnalato il crollo della colonna ma ad oggi nessuno intervento. Ora la fogna si è stappata da sola, ma dobbiamo vivere alla giornata, affidandoci alla fortuna». Paolo Manca, cittadino sempre attento alle condizioni delle periferie, afferma: «sono più volte intervenuto a difesa degli abitanti del rione. Ieri per esempio è avvenuta la disinfestazione ma mi chiedo che senso abbia se contemporaneamente non si aggiustano le fogne».

Area

Cristian Filippo Riu, direttore generale di Area, più volte chiamata in causa, non si tira indietro: «Per quanto riguarda la gestione ordinaria delle aree pertinenziali la carta dei servizi ribadisce che sono a carico degli inquilini. Per gli altri problemi, vedi fogne, mi farò carico di recuperare tutte le informazioni e se necessario intervenire». Anche il Comune è stato investito del problema e alcuni giorni fa la seconda commissione ha effettuato un sopralluogo. Il presidente Giacomo Guadagnini racconta «una situazione sconvolgente e al limite della vivibilità. Chiediamo ad Area interventi urgenti per ridare dignità alle famiglie»

