«Il nostro regalo di Natale alla città» 

Commercianti e imprenditori di Carbonia investono in prima persona per contribuire a dare vitalità alle festività natalizie e animare le vie dello shopping. Questo l’obiettivo del Centro commerciale naturale “Carbonia produce”, associazione che conta 45 attività e che investe in proprio, senza contributi dell’amministrazione comunale, per la realizzazione di iniziative nel periodo natalizio.

Il programma

Due gli appuntamenti già certi: il concerto di Marco Carta il 23 dicembre in piazza Roma e quello dei Modena City Ramblers il 28, per un costo totale che si aggira intorno ai 30mila euro. A questo si affiancheranno tre concerti di gruppi polifonici del territorio e altre attività in fase di programmazione. «Le iniziative saranno finanziate dai nostri fondi – afferma il presidente Massimo Fadda – grazie alle quote di iscrizione dei soci, ai proventi derivanti dalle iniziative formative dei mesi scorsi, all’app dedicata al cashback e alle donazioni di privati. Altre attività potranno essere finanziate con i fondi regionali che potranno arrivare dal bando riservato ai Ccn». Sulla scelta di agire in proprio il presidente ha le idee molto chiare: «Abbiamo preferito non chiedere fondi al Comune per non gravare sul bilancio ma allo stesso tempo offrire ai cittadini un’offerta interessante e promuovendo così l’economia di Carbonia». Gli aderenti a “Carbonia Produce” condividono i principi di fondo. Nicola Cossu di Enkey Computers spiega: «Partendo dal desiderio di portare il benessere alla città e convinti che l’unione faccia la forza, abbiamo dato il nostro contributo». Per Ignazio Canè dell’omonima tabaccheria di via Manno: «I grandi eventi servono per riportare la gente nelle vie del centro e per far conoscere le attività commerciali esistenti. È un’occasione di sviluppo per tutti». Laura Pilloni della libreria Lilith sottolinea: «È importante che ciascuno dia il suo contributo per dare maggiore visibilità alla città e alle diverse attività presenti». Carbonia Produce non è il solo Centro commerciale naturale ad impegnarsi nel territorio. Anche “Sulcis Iglesiente espone” sta lavorando per la realizzazione dei mercatini di Natale, per l’installazione di tre soggetti tridimensionali illuminati e per altre attività. Il Comune, infine, così come da ultima variazione di bilancio, contribuirà alla realizzazione di altri avvenimenti.

