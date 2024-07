«Il nostro quartiere dimenticato» 

Troppe strade dissestate e pericolose, stesso discorso per i marciapiedi che in alcune vie sono persino inesistenti. Basta un breve tour nella borgata Santa Lucia, all’ingresso di Selargius, per notare criticità e scorci di abbandono denunciati da tempo da chi ci vive. «Camminare in via don Bosco è diventato pericoloso, io sono caduta mentre attraversavo la strada», racconta Carla Porrà mentre indica il punto esatto dove è inciampata proprio qualche settimana fa. «E non è l’unica strada in condizioni pietose», sottolinea Riccardo Cioni, consigliere comunale in minoranza e residente nella borgata da anni.

La zona

Un piccolo paese dentro la città quello della borgata, dove ormai ci abitano circa tremila persone. «Vivo qui da 47 anni, ho visto il quartiere crescere», dice Piergiorgio Melis, «e a malincuore devo ammettere che da tempo regna una situazione di abbandono. Sembra quasi che a questa amministrazione non interessi niente della borgata», aggiunge per poi elencare alcuni problemi: «In via Ciusa, per esempio, fra buche in strada e banchine mai realizzate è un disastro. A parte il problema di decoro urbano, ci sono seri pericoli per i pedoni. Situazione che riguarda la maggior parte delle strade qui». La pensa così anche Guglielmo Falciani: «Questa è davvero una bella zona di Selargius, dove però il Comune pecca parecchio nella manutenzione della viabilità, marciapiedi compresi».

Fra i “monumenti all’incuria” ci sono anche i due cantieri bloccati di Area, con i nuovi alloggi popolari - in via Cambosu e via Dessì - attesi da decenni e mai completati. «Intanto fra il cemento e i pilastri crescono canneti e dilagano i topi», fa notare il consigliere Cioni. «Il Comune in questo caso dovrebbe fare pressing sulla Regione per concludere i lavori e avere finalmente i nuovi appartamenti a disposizione. Così come dovrebbe monitorare tutti i cantieri che vengono aperti in città, e pretendere che gli asfalti vengano ripristinati subito», evidenzia riferendosi ai recenti lavori nella rete idrica e per la fibra ottica. Fra le criticità denunciate dal consigliere comunale ci sono anche «la scarsa manutenzione di piazza Giovanni, nessun intervento di riqualificazione della viabilità, tantomeno per eliminare le barriere architettoniche. E poi», dice, «servono gli attraversamenti pedonali in via Pira per frenare le corse delle auto di passaggio, così come chiediamo maggiore pulizia».

La risposta

Problemi che i vertici del Comune conoscono bene. «Non sempre le risorse consentono di intervenire in tempi rapidi su tutto il territorio», ammette il sindaco Gigi Concu, «ma siamo consapevoli e attenti alle criticità della zona. E», assicura, «abbiamo già in programma diversi interventi per dare risposta alle esigenze dei residenti». Interventi che - i residenti - sperano possano concretizzarsi con il prossimo piano asfalti. «Sarebbe già un bel segnale per la borgata», conclude il consigliere Cioni.

